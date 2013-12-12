В Керчи 4 июля, на улице Борзенко, как ехать к налоговой, снова образовались пробки из-за припаркованных авто. Об этом Керчь.ФМ сообщил постоянный читатель.

«Сегодня, как заезжать ко дворам организовалась пробка. Автомобили люди так припарковали, не оставив кармашков, чтобы авто могли разъехаться. На моих глазах чуть не притерлись две крупные машины, потому что элементарно не могли разъехаться. Уже неоднократно писали об этой проблеме, но властям города и ГИБДД видимо не до этого», - рассказал очевидец.

Напомним, жители района неоднократно сообщали, что в связи с тем, что у центрального рынка нет большой парковки, то по дороге к налоговой водители паркуют свои авто перекрывая пол-улицы. Керчане просят хотя бы частично запретить на улице Борзенкопарковку, что бы жители Кирова-Борзенко могли выехать на работу.