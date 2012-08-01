В Керчи, 4 июля в Комсомольском парке, между Дворцом Пионеров и церковью, установили две бытовки для сторожа и рабочих. Как сообщил Керчь.ФМ сообщил заместитель главы администрации Роман Кириченко, в парке построят жилой дом. Строительство в данном месте, с его слов, законно. Около 15% квартир дома обещают выдать бесплатно керчанам, которые стоят в очереди на жилье.

Однако на сайте подрядчика «Консоль-Строй ЛТД» говорится, что на пересечении улицы Кирова и пер. Степного ведется строительство многофункционального комплекса – «У двух морей».

Подрядчик планирует построить два монолитных 9-ти этажных жилых дома по две и три секции. Кроме этого планируется, что во встроенных помещениях 1-го этажа возможно устройство социально-культурных объектов и магазинов.

«Из окон квартир открывается живописный вид на море и парк. Комплекс «У ДВУХ МОРЕЙ» – один из самых экологически благополучных районов Керчи. Здесь парковая зона гармонично сочетается с развитой торгово-транспортной и социальной инфраструктурой: в шаговой доступности школы, детский сад, супермаркеты, культурно- развлекательные центры», - говорится на сайте о домах.

Площадь квартир будет варьироваться от 48 до 93,2 кв.м.

Дома планируют сдать в четвертом квартале 2018 года.

Декларация о начале выполнения строительных работ зарегистрирована 24 апреля 2017 года службой государственного строительного надзора РК. Куратором проекта выступает депутат керченского горсовета Елена Дегтярева.

Дома будут выглядеть так:

Планировка квартир:

Напомним, на обсуждении генплана города, один из присутствующих в зале заявил, что в новом генплане сократили размеры некоторых парков и показал на карте, где именно произошли изменения. Замглавы администрации Кириченко уверил всех присутствующих, что территория ни одного из парков не уменьшилась. Кроме этого, Кириченко пообещал увеличить все парки.