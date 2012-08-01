В Керчи, 4 июля в Комсомольском парке, между Дворцом Пионеров и церковью, установили две бытовки для сторожа и рабочих. Как сообщил Керчь.ФМ сообщил заместитель главы администрации Роман Кириченко, в парке построят жилой дом. Строительство в данном месте, с его слов, законно. Около 15% квартир дома обещают выдать бесплатно керчанам, которые стоят в очереди на жилье.
Однако на сайте подрядчика «Консоль-Строй ЛТД» говорится, что на пересечении улицы Кирова и пер. Степного ведется строительство многофункционального комплекса – «У двух морей».
Подрядчик планирует построить два монолитных 9-ти этажных жилых дома по две и три секции. Кроме этого планируется, что во встроенных помещениях 1-го этажа возможно устройство социально-культурных объектов и магазинов.
Площадь квартир будет варьироваться от 48 до 93,2 кв.м.
Дома планируют сдать в четвертом квартале 2018 года.
Декларация о начале выполнения строительных работ зарегистрирована 24 апреля 2017 года службой государственного строительного надзора РК. Куратором проекта выступает депутат керченского горсовета Елена Дегтярева.
Дома будут выглядеть так:
Планировка квартир:
Напомним, на обсуждении генплана города, один из присутствующих в зале заявил, что в новом генплане сократили размеры некоторых парков и показал на карте, где именно произошли изменения. Замглавы администрации Кириченко уверил всех присутствующих, что территория ни одного из парков не уменьшилась. Кроме этого, Кириченко пообещал увеличить все парки.
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