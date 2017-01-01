В Керчи, 4 июля в Комсомольском парке, между Дворцом Пионеров и церковью, установили две бытовки для сторожа и рабочих. Кроме этого, вдоль всей территории, которою хотят огородить, подготавливают ямы для установки опор забора.

Журналисту Керчь.ФМ один из рабочих сообщил, что на данной территории планируется построить четыре многоэтажных дома. Однако другой мужчина рассказал, что хотят построить парк.

Как Керчь.ФМ сообщил заместитель главы администрации Роман Кириченко, в парке построят жилой дом. Строительство в данном месте, с его слов, законно. Около 15% квартир дома выдадут бесплатно керчанам, которые стоят в очереди на жилье.

Напомним, на обсуждении генплана города, один из присутствующих в зале заявил, что в новом генплане сократили размеры некоторых парков и показал на карте, где именно произошли изменения. Замглавы администрации Кириченко уверил всех присутствующих, что территория ни одного из парков не уменьшилась. Кроме этого, Кириченко пообещал увеличить все парки.