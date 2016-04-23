Более 30 проблемных участков крымских магистралей, занесенных на «Карту убитых дорог» ОНФ уже отремонтированы. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе общественной организации. По данным активистов, еще 100 внесены в план ремонта на текущий год, - передает Керчь.ФМ.

«Уже на сегодняшний день активистам ОНФ поступил ряд ответов о проведенном ямочном ремонте более чем на 30 участках дорог в Симферополе, Ялте и Евпатории. Более 100 участков дорог в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории включены в планы ремонта на 2017 год. Более того, в своем ответе администрация Симферополя пообещала включить большинство оставшихся участков в планы ремонта в 2018 году. Что касается региональных дорог, то информация обо всех нарушениях направлена в Службу автомобильных дорог Крыма», — сообщают в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Всего на «Карту убитых» дорог занесено более 700 участков. По тем из них, которые получили наибольшее количество голосов среди жителей полуострова, экспертами ОНФ направили «народные рейтинги» в адрес региональных и муниципальных органов власти с просьбой учесть мнение общественности и включить их в программы ремонта.

«За время работы проекта на карту убитых дорог ОНФ в Крыму было нанесено 707 дорожных участков, что составляет 405 километров с нарушениями целостности дорожного полотна. Наибольшее количество «убитых» дорог внесено жителями: Симферополя – 205 участков, 100 километров; Керчи — 171 участок, 53 километра, Ялты – 126 участков, 54 километра; Джанкоя — 60 участков, 30 километров и Евпатории – 33 участка, 22 километра. По добавленным в регионе дорогам собрано уже более 6 тыс голосов общественников, водителей и просто неравнодушных крымчан», — говорится в сообщении ОНФ.

В ближайшее время «фронтовики» планируют провести рейд по всем дорогам, где ремонтные работы уже завершены.

Напомним, в Керчи на ремонт дорог до сентября потратят почти 64 млн рублей