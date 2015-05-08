За минувшую неделю государственные инспекторы Россельхознадзора по Крыму пресекли около полутора сотен попыток ввоза в Крым из Украины продукции животного происхождения общим весом более 300 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, - передает Керчь.ФМ

«В сумках и чемоданах граждан обнаружили: 51,5 кг сала, 97,3 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 45,6 кг свинины, 4,8 кг говядины, 7 кг мяса кролика, 76,5 кг мяса птицы, 7,0 кг рыбы и рыбопродуктов, 17,5 кг меда, 618 яиц», – рассказали в пресс-службе.

Запрещенные к ввозу товары выявили в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта.

Кроме того, в Крым пытались ввезти 7 собак, 3 кошек 3 черепах и 2 улитки. Все животные перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих отсутствие опасных заболеваний. Все эти товары и животных вернули на территорию Украины.

Напомним, в Крым на прошлой неделе пытались незаконно провезти овощи и фрукты

Фото: пресс-служба