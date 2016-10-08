За время работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту свалок активистами ОНФ и просто неравнодушными гражданами было нанесено 108 объектов в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в РК, - передает Керчь.ФМ

«Среди них: закрытые полигоны ТКО, незаконные и стихийные свалки по всему полуострову. Пятнадцать объектов нанесли жители Симферополя, 22 – Симферопольского района, 11 свалок нанесены на территории Бахчисарайского района, 10 – Сакского, 8 объектов нанесены в Ялте, 5 – в Керчи, еще 5 – в Алуште, а также в других муниципальных образованиях Крыма. Более чем по 60 объектам уже направлены обращения в местные администрации, министерство экологии Крыма и природоохранную прокуратуру», — сообщили в пресс-службе.

Активистам удалось добиться полной ликвидации 17 свалок и частичного проведения работ еще на 4.

«По итогам работы властей после обращений активистов ОНФ и проведенных акций силами общественников ликвидированы 7 свалок в Симферополе, 6 в Сакском районе, 2 в Симферопольском районе, 2 в Джанкойском районе и 1 в Ялте. Еще в 15 случаях общественники будут проводить рейды по стихийным свалкам, подтвержденным министерством экологии Крыма и природоохранной прокуратурой», — отметили в пресс-службе.