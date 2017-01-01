В рамках реализации приоритетного проекта правительства РФ «Формирование современной городской среды» в Крыму под эгидой ОНФ будет благоустроено 60 дворовых территорий по всему полуострову. Об этом РИА Крым сообщили в пресс-службе Регионального отделения ОНФ, - передает Керчь.ФМ

«В рамках реализации приоритетного проекта Минстроя РФ «Формирование современной городской среды» в Крыму будет благоустроено 85 дворовых территорий в 16 муниципальных образованиях Республики. Под эгидой ОНФ будут благоустроены 60 дворов в Симферополе, Ялте, Старом Крыму, Саках, Новофедоровке, Гвардейском, Алуште, Керчи и Судаке», – уточнили в пресс-службе.

Активисты ОНФ провели встречи во дворах с жителями домов, на месте оценили состояние придомовых территорий и донесли до властей пожелания людей. Общественники помогли жильцам подать заявки на участие в программе, сформировать свои предложения по облагораживанию территории и подготовить дизайн-проекты будущего благоустройства. Все эти заявки были одобрены общественными комиссиями при городских администрациях и включены в реализацию проекта на 2017 год.

«В целом проект «Формирование современной городской среды» зарекомендовал себя крайне важным, необходимым и своевременным для Крыма и крымчан. Разумеется, возникали сложности: местные органы власти в некоторых случаях вместо вовлечения людей в процесс благоустройства пытались реализовать свои решения в рамках проекта. ОНФ совместно с жильцами домов пресекали такие решения и добивались выстраивания качественного взаимодействия», – прокомментировал результаты реализации проекта региональный координатор центра мониторинга благоустройства городской среды Олег Бышук.

По его словам, в разных регионах Крыма была разная активность населения. Например, в Бахчисарае были случаи отказа от участия в проекте, в то время как в Симферополе большое количество людей пыталось включиться в 2017 год, и уже сейчас подают документы на 2018 год и дальше.

«В целом активность людей увеличивается с каждым месяцем, по мере повышения узнаваемости проекта», – отметил он.