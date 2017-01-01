Глава Крыма Сергей Аксёнов распорядился создать комиссию по проверке законности изменения видов разрешенного использования земельных участков в семи городах республики.

Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

В распоряжении говорится, что комиссия будет проводить проверки в Ялте, Алуште, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Судаке и Керчи. Администрациям этих городов необходимо до 17 июля предоставить комиссии информацию с приложением соответствующих документов о земельных участках, по которым приняты решения об изменении видов их разрешенного использования за период с 18 марта 2014 года по настоящее время.

Согласно документу, возглавит новую комиссию вице-премьер Крыма Павел Королёв. В её состав войдут еще шесть человек: советник главы Крыма Михаил Маргаритов в качестве секретаря, замминистра экологии и природных ресурсов Алла Архангельская, замминистра имущественных и земельных отношений Валерий Драч, заместитель председателя Госкомитета по охране культурного наследия РК Вячеслав Зарубин, первый замначальника Службы гостройнадзора РК Константин Ищенко и зампредседателя Госкомрегистра РК Алексей Костин.