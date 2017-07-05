Прием граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи проводится по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8 (общественная приемная).
Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ
Прием граждан начальником Управления и начальником полиции осуществляется по предварительной записи по телефону (36561) 78127 (в рабочие дни с 09:00 до 12:00 ч. и с 14:00 до 18:00 ч.). В дни приема граждан запись не ведется.
ГРАФИК
приема граждан руководящим составом УМВД России по г. Керчи
|
Должность,
(по каким вопросам ведет прием)
|
Ф.И.О.
|
Дата,
день недели
|
Время
|
Начальник Управления
|
Ткаченко Николай Николаевич
|
17.07.2017 г.
понедельник
|
16.00 – 18.00
|
Заместитель начальника управления
|
Назаров
Валерий
Владимирович
|
18.07.2017 г.
вторник
|
16.00 – 18.00
|
Заместитель начальника управления – начальник следственного отдела
|
Маркевич
Ирина Васильевна
|
12.07.2017 г.
среда
|
16.00 – 18.00
|
Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе)
|
Копылов
Юрий
Михайлович
|
13.07.2017 г.
четверг
22.07.2017 г.
суббота
|
16.00 – 18.00
09.00 – 11.00
|
Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)
|
Михайлусов Александр Николаевич
|
05.07.2017 г.
среда
21.07.2017 г.
пятница
|
16.00 – 18.00
17.00 – 20.00
|
Начальник отделения дознания
(по вопросам проведения дознания)
|
Трифонов
Антон Валентинович
|
11.07.2017 г.
вторник
|
16.00 – 18.00
|
Помощник начальника
управления – начальник отдела
по работе с личным составом
(по кадровым вопросам)
|
Зарубина Лилиана Валерьевна
|
27.07.2017 г.
четверг
|
16.00 – 18.00
График
приема граждан начальниками отделов полиции УМВД России по г. Керчи
|
Должность
|
Ф.И.О.
|
Дата,
день недели
|
Время
|
Адрес приема граждан
|
Врио начальника отдела полиции № 1
УМВД России по
г. Керчи
|
Нистрян
Игорь Анатольевич
|
17.07.2017г.
понедельник
|
16.00-18.00
|
г. Керчь,
ул. В.Шоссе, 42
|
Врио начальника
отдела полиции № 2
УМВД России по
г. Керчи
|
Гуськов
Алексей
Иванович
|
10.07.2017г.
17.07.2017г.
понедельник
|
16.00-18.00
|
г. Керчь,
ул. Орджоникидзе,
1 «А»
|
Начальник отдела полиции № 3
УМВД России по
г. Керчи
|
Григорьев
Валерий
Алексеевич
|
10.07.2017г.
понедельник
|
15.00-17.00
|
г. Керчь,
ул.
Р. Люксембург, 2
|
Начальник пункта полиции №4 УМВД России по г. Керчи (по обслуживанию территории строительства мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским краем)
|
Бакан
Андрей Николаевич
|
последний понедельник месяца
|
15.00-17.00
|
г. Керчь,
ул. Цементная слободка (административный корпус)
|
Начальник ОГИБДД УМВД России по г.Керчи
|
Паутов
Олег
Валерьевич
|
каждый
понедельник
каждую
среду, субботу
|
14.00-16.00
9.00 -11.00
|
г. Керчь,
ул. Д. Глухова, 5
|
Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи
|
Брагэ
Сергей
|
первый, второй, третий
вторник месяца
|
15.00-17.00
|
г. Керчь,
ул. Комарова, 7
каб. № 10
|
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи
|
Левченко
Ирина
|
первый, второй, третий
четверг месяца
|
15.00-17.00
|
г. Керчь,
ул. Комарова, 7
каб. № 4