Количество крымчан, сдающих нормы ГТО, выросло более чем в 100 раз за три года. Об этом Крыминформу сообщила руководитель регионального оператора внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике Крым Лариса Гребинчик, - передает Керчь.ФМ

«Популярность ГТО растет в Крыму с каждым днем. Комплекс стартовал в 2014 году, в него включились 12 регионов. Крым присоединился в 2015 году. Тогда, в 2015 году, участие приняли 32 человека, 20 из них получили знаки отличия. В 2016-м присоединились 1 339 человек, из них 472 получили знаки отличия. И только за эти полгода количество участников увеличилось втрое: их стало почти 3,8 тыс человек, 552 людям присвоены знаки отличия», – рассказала Гребинчик.

Кроме этого, представитель регионального оператора сообщила итоги сдачи норм ГТО среди учащихся (1-6 возрастной ступени).

«Существует два отчетных периода. Один – для учащихся, который длится с 1 июля по 30 июня. Соответственно, еще 417 человек будут награждены золотым знаком отличия, 327 – серебряным и 188 – бронзовым в ближайшее время», – добавила она.

Напомним, в Керчи студентов техникума наградили золотыми знаками за сдачу норм ГТО.