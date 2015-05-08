Общественная палата РФ направила в Госдуму резолюцию о необходимости принятия закона «Об ответственном обращении с животными» в весеннюю сессию. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов, - передает Керчь.ФМ.

Законопроект, который Минприроды ранее внесло в Госдуму, предусматривает административную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Закон будет регулировать общественные отношения, связанные с обращением с домашними, безнадзорными животными, животными цирков, зоопарков, служебными животными. В Общественной палате состоялось обсуждение ситуации с принятием закона, в результате была создана резолюция о необходимости принятия закона во втором чтении.

«Резолюция о необходимости скорейшего принятия закона «Об ответственном обращении с животными» направлена в Государственную думу… Главный смысл — чтобы он (законопроект) был принят в течение весенней сессии», — сказал Кирьянов.

Он отметил, что должен состояться Совет Государственной Думы, на котором будет приниматься решение по срокам и сущности вопроса.

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