Возмущённые керчане, которые сегодня почти два часа простояли в пробке между Грушевкой и Тополевкой из-за перекрытой трассы прислали в редакцию сайта Керчь.ФМ фотографии и свои впечатления:

«Когда мы стояли в пробке и думали, что произошла авария – никто не возмущался. Но когда оказалось что трассу полностью перекрыли два крана, которые доставали грузовик из кювета, который пролежал там 4 дня – народ взорвался. Люди с малышами, с детьми стояли почти два часа в пробке, когда на трассе действительно интенсивное движение и машин скопились сотни. Дальше ехать было не легче, огромные колонны двигались с максимальной скоростью 60 км до самой Керчи. Как можно перекрыть единственную дорогу еще и в такое время. Почему нельзя это было сделать рано утром, или хотяб предупредить через СМИ. Кто вообще разрешил в разгар курортного сезона, посреди лета перекрывать полностью трассу на два часа», - написали читатели