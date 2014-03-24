На строительство Керченского моста и автоподхода к нему со стороны Краснодарского края на практику приехали 90 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Твери, Ставрополя, Саранска, Нижнего Новгорода, Сочи, Астрахани, Ульяновска и других городов.
Об этом сообщает пресс-служба «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ
Это учащиеся разных курсов четырех российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи.
В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по шести мостоотрядам и уже пробуют свои силы в строительно-монтажных и вспомогательных работах на морских и сухопутных участках. Для молодых людей предусмотрено трехразовое питание и проживание в городке строителей на Таманском полуострове. Еще 30 участников стройотрядов знакомятся с основными технологиями в дорожном строительстве на стройплощадке автоподхода и проживают в вахтовом поселке в станице Вышестеблиевская.
Практика на стройплощадках продлится до 31 августа. В программе – 6-дневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днем (суббота – сокращенный рабочий день), а также семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому полуострову. Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составляет от 150 рублей в час, что соответствует среднему уровню материального вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных объектах.
«Нам в первый день провели экскурсию и провезли почти по всему периметру стройки: от таманского берега до фарватера. Показали все этапы и виды работ. Это невероятная по своей мощности стройка, невероятное количество сил и терпения вложено в этот проект. Я испытываю какую-то дрожь по телу, когда тут нахожусь», - рассказал Вячеслав Склянкин, студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Летняя студенческая практика на стройплощадке Крымского моста и подходах к нему организована под эгидой Федерального дорожного агентства и уже стала традицией.
Фото: пресс-служба
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.