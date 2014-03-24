На строительство Керченского моста и автоподхода к нему со стороны Краснодарского края на практику приехали 90 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ижевска, Твери, Ставрополя, Саранска, Нижнего Новгорода, Сочи, Астрахани, Ульяновска и других городов.

Об этом сообщает пресс-служба «Крымский мост», - передает Керчь.ФМ

Это учащиеся разных курсов четырех российских вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II и филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета в Сочи.

В работах непосредственно на строительстве моста задействовано 60 студентов. Они распределены по шести мостоотрядам и уже пробуют свои силы в строительно-монтажных и вспомогательных работах на морских и сухопутных участках. Для молодых людей предусмотрено трехразовое питание и проживание в городке строителей на Таманском полуострове. Еще 30 участников стройотрядов знакомятся с основными технологиями в дорожном строительстве на стройплощадке автоподхода и проживают в вахтовом поселке в станице Вышестеблиевская.

«Мы создали для студентов все условия как для комфортного проживания, так и для отдыха. Учли пожелания ребят, которые приезжали на трудовую практику в прошлом году: установили брусья и турники на спортивной площадке. Некоторые из них приехали этим летом повторно, а другие, знаю, уже защитили дипломные работы, которые написали, опираясь в том числе и на тот опыт, который здесь получили. Мы следим за судьбой наших студентов и с нетерпением всегда ждем выпускников в наших мостовых организациях, потому что сегодня мостостроение, к сожалению, испытывает дефицит квалифицированных специалистов», – рассказал Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ».

Практика на стройплощадках продлится до 31 августа. В программе – 6-дневная трудовая неделя с восьмичасовым рабочим днем (суббота – сокращенный рабочий день), а также семинары профмастерства, спортивные мероприятия и экскурсии по Таманскому полуострову. Оплата труда в зависимости от типа выполняемых работ составляет от 150 рублей в час, что соответствует среднему уровню материального вознаграждения участников стройотрядов на инфраструктурных объектах.

«Нам в первый день провели экскурсию и провезли почти по всему периметру стройки: от таманского берега до фарватера. Показали все этапы и виды работ. Это невероятная по своей мощности стройка, невероятное количество сил и терпения вложено в этот проект. Я испытываю какую-то дрожь по телу, когда тут нахожусь», - рассказал Вячеслав Склянкин, студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

«Мне посчастливилось приехать сюда на практику во второй раз. Я хотел увидеть прогресс строительства Крымского моста, увидеть, как изменился объект за этот год. Прошлым летом тут только забивали сваи и формировали опоры, в этом году строительную площадку просто не узнать: столько смонтированного металла, уже частично забетонирована плита проезжей части, возводятся фарватерные опоры, в этом году на них уже будут устанавливать судоходные арки. Скорость работ, конечно, поражает», - рассказал Артем Курятников, студент Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II.

Летняя студенческая практика на стройплощадке Крымского моста и подходах к нему организована под эгидой Федерального дорожного агентства и уже стала традицией.

Фото: пресс-служба