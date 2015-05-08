В Керчи, в преддверии проведения массовых мероприятий, приуроченных празднованию «Дня рыбака», полиция напоминает гражданам о запрете распития алкогольных напитков и появления в состоянии опьянения в общественных местах, курении в запрещенных законом местах, - передает Керчь.ФМ.

Ведомство напоминает, что не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции несовершеннолетними, а также в общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

Не допускается продажа в магазинах алкогольной продукции с 23:00 до 10:00 часов.

За потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах гражданам грозит ответственность в виде штрафа от пятисот до одной тысячи пятисот рублей (ст. 20.20 КоАП РФ).

Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (ст. 20.21 КоАП РФ).

Потребление табака запрещено:

- на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;

- на воздушных судах, поездах дальнего следования, судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров, всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения;

- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;

- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных, гостиничных, бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах, в помещениях социальных служб, органов государственной власти, органов местного самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;

- лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;

- на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;

- на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки и высадки пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении;

- на автозаправочных станциях.

Граждане, нарушившие закон в сфере потребления табака, подлежат административной ответственности в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ). За курение табака на детских площадках законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа от двух тысяч до трех тысяч рублей (ч. 2 ст. 6.24 КоАП РФ).

Напомним, в Керчи сообщили подробный план мероприятий ко Дню рыбака. В этот день на празднике выступит группа "Корни"