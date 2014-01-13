В Керчи, в Комсомольском парке, между Дворцом Пионеров и церковью, планируют построить два 9-этажных дома. Сегодня, 6 июля, на месте строительства уже установили четыре бытовки для сторожа и рабочих. Территорию очистили и завезли материалы, - передает Керчь.ФМ

Кроме этого, установили столбы для ограждения. Для стройки планируют оградить территорию от пешеходного перехода переулка Степного и до Дворца Пионеров, забрав под строительство одну из пешеходных дорожек. В общем оградят – 7884,9 кв.м.

Строители неаккуратно относятся к деревьям, которые находятся вокруг планируемой стройки. Рабочие ломают ветки деревьев и выкидывают их за планируемое ограждение.

Ранее Керчь.ФМ сообщил заместитель главы администрации Роман Кириченко, в парке построят жилой дом. Строительство в данном месте, с его слов, законно. Около 15% квартир дома обещают выдать бесплатно керчанам, которые стоят в очереди на жилье. Но позже оказалось, что «Консоль-Строй ЛТД» построит вместо одной многоэтажки – две.

Напомним, на обсуждении генплана города, один из присутствующих в зале заявил, что в новом генплане сократили размеры некоторых парков и показал на карте, где именно произошли изменения. Замглавы администрации Кириченко уверил всех присутствующих, что территория ни одного из парков не уменьшилась. Кроме этого, Кириченко пообещал увеличить все парки.