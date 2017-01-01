В Крыму на сегодняшний день не выявлены факты отдыха детей в несанкционированных оздоровительных лагерях. Об этом РИА Новости (Крым) сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Елена Лысенко, - передает Керчь.ФМ

«У нас таких лагерей нет. Все, кто хотел работать, кто вовремя подал уведомления – все они прошли проверку, выполнили все предписания и начали работать. Все оздоровительные организации, которые сегодня функционируют, были проверены перед началом сезона. Если у кого-то были нарушения, они устранены. Все учреждения по результатам проверок получили акты и начали работать», – отметила представитель ведомства.

По информации Лысенко, на данный момент в Крыму работают 52 стационарных лагеря и 18 детских санаториев.

«На сегодняшний день в Крыму уже отдохнуло более 40 тысяч детей, из них более 14 тысяч – в «Артеке». Там отдыхают дети не только из других субъектов РФ, но и из зарубежья», – уточнила она.

По словам представителя Роспотребнадзора, обращений и жалоб по поводу условий отдыха детей в ведомство пока не поступало. При этом граждане могут обратиться за консультацией по вопросам организации детского отдыха и оздоровления по телефону «горячей линий»: 8(800)234-45-01. Консультации проводятся до 1 сентября с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45).

«Хочется обратить внимание родителей, что когда они отправляют ребенка в то или иное оздоровительное учреждение, нужно поинтересоваться, есть ли оно в реестре оздоровительных учреждений. В информации, которая размещена в реестре, есть данные о приемке Роспотребнадзором этих учреждений. Если путевки приобретаются в те учреждения, которых в реестре нет, это значит, что они не проходили проверку, и отдых детей там будет сомнительного качества», – подчеркнула Лысенко.

Напомним, роспотребнадзор признал все детские лагеря Крыма безопасными. А 16 июня нашел незаконные детские лагеря.