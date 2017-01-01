Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал распоряжение, определяющее ежегодный день приема граждан в администрациях городов и сел республики. Соответствующий документ размещен на сайте правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Ежегодно проводить в Республике Крым общерегиональный день приема граждан в преддверии празднования Дня народного единства (в последнюю среду октября)», – сказано в распоряжении.

В этот день прием граждан будет осуществляться с 10.00 до 16.00 во всех исполнительных органах государственной власти республики и в органах местного самоуправления.

«Принять к сведению, что руководители исполнительных органов государственной власти Республики Крым, администраций городов, районов, городских, сельских поселений Республики Крым несут персональную ответственность за организацию и проведение общерегионального дня приема граждан», – говорится в документе.

Ответственной за выполнение этого распоряжения назначена заместитель председателя Совета министров Крыма Лариса Опанасюк