В Керчи с 7 по 9 июля сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия под условным названием «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В ходе проведения мероприятий сотрудники ГИБДД будут массово останавливать транспортные средства с целью установления у водителей признаков опьянения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (12.8 КоАП РФ).

За повторное нарушение водителю грозить уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ст. 264.1 УК РФ).

Полицейские призывают граждан не оставаться равнодушными к данному вину нарушений и незамедлительно сообщать в полицию о фактах управления либо попытки управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Телефон дежурной части УМВД России по г. Керчи (36561) 6-11-93 или 102.