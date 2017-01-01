Санкт-петербургская компания «Меандр» стала победителем конкурса на разработку научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы. Это следует из документов, размещённых на портале госзакупок, - передает Керчь.ФМ.

Согласно документам, фирма «Меандр» разработает документацию за 101 043 408 млн руб, что меньше максимальной стоимости на 507 756 рублей 47 копеек. Однако другие участники тендера предлагали выполнить те же работы за 76,2 млн руб.

Конкурс на разработку научно-проектной документации объявили 26 мая. Напомним, заявки подали четыре претендента. Кроме «Меандра» и «Асгарда» – Санкт-петербургская «Эпоха Возрождения» и Томский государственный архитектурно-строительный университет.

Научно-проектная документация должна быть разработана до 31 марта 2018 года.

Напомним, в 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Керчь, в том числе и Большую Митридатскую лестницу, где с ним встретилась Татьяна Умрихина. Также, Путин с Медведевым дали поручение привести Митридатскую лестницу в Керчи в надлежащий вид. В Керчи продолжают укреплять основание Митридатской лестницы. Татьяна Умрихина проинформировала Путина, как выполняются его сентябрьские поручения