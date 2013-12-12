В Ленинском районе, с 7 по 9 июля пройдут профилактические мероприятия под условным названием «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

В период проведения мероприятий сотрудники ГИБДД проведут «массовые отработки отдельных видов нарушений ПДД», направленных на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информировать Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, необходимо по телефонам дежурной части ОГИБДД МВД России по Ленинскому району ( 36557) 4-02-19 или 102

В целях активизации и повышения эффективности работы по обеспечению безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка, пресечения и предупреждения грубых нарушений Правил дорожного движения, административных правонарушений, связанных с превышением водителями установленной скорости движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий в период с

Также, с 10 по 12 июля пройдёт профилактическое мероприятие «Скорость», а 13 и 14 июля пройдут профилактические мероприятия «Пешеход, пешеходный переход».

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