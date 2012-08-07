Аресты с квартир керчан, бравших кредиты в украинских банках будут сняты, если Госдума примет соответствующие поправки. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Сергей Аксенов, - передает Керчь.ФМ.

«Поправки, которые, уверен, будут приняты Государственной Думой, предусматривают наделение Государственного Совета Республики Крым полномочиями по списанию долга с граждан. Благодаря этому станет возможным принять решение о полном прощении кредитов до 5 млн рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами. То есть все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона. При этом весь процесс будет осуществляться Фондом защиты вкладчиков через Федеральную службу судебных приставов без участия граждан», - написал Аксенов

По словам Главы Крыма, Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект с изменениями в закон об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками. Планируется, что документ будет рассмотрен в первом чтении завтра.

Напомним, в Керчи более 150 квартир арестованы из-за связи с Приватбанком. При этом многие кредиты были давно погашены. Вопросы со снятием ареста пытались решить различными путями.