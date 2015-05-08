В список объектов культурного наследия Республики Крым, включенных в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» входит 21 объект, на которые заложены средства в размере 2,5 млрд рублей.

Об этом КИА сообщили в АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», - передает Керчь.ФМ

В этот список вошли три х объекта культурного наследия Крыма, которые находятся в Керчи. Это мемориальный комплекс «Аджимушкай», мемориальный комплекс «Героям Эльтигенского десанта» и реконструкция Большой и Малой (Константиновской) Митридатских лестниц в Керчи

В Дирекции сообщили, что осуществление ремонтно-реставрационных работ должно строго следовать принципу историзма, недопустимо делать из памятников «новоделы». Надо аккуратно провести работы, позволяющие закрепить текущее состояние объекта, в котором он сохранился до наших дней, защитить его от дальнейшего разрушения.

«Сложность в исполнении мероприятий программы по сохранению культурного наследия заключается в уникальности самих объектов, неопределённости сроков проведения работ, и потребности в специалистах с особыми навыками, которые смогли бы сохранить объект и его историко-культурную ценность», — заметили в Дирекции.

Напомним, в Керчи определились с проектировщиком Митридатской лестницы

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