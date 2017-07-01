Крымские аграрии собрали почти треть урожая ранних зерновых культур, намолотив 500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым, - предаёт Керчь.ФМ.
«Хлеборобы Крыма намолотили первые полмиллиона тонн зерна, обмолотив 30,3% ранних зерновых культур», – говорится в сообщении.
По количеству собранного зерна лидирует Красногвардейский район, собравший 104 тысячи тонн зерна (35% площадей).
«Средняя урожайность – 30,2 центнера с гектара. В числе передовиков у нас – Симферопольский и Красногвардейский районы, у которых урожайность превышает 37 центнеров с гектара», – пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ярослав Михайлов.
Уборочная кампания стартовала в 12 муниципальных образованиях Крыма 29 июня. Всего хозяйствам республики предстоит убрать более 543 тысяч гектаров ранних зерновых колосовых. Пшеницы ожидается собрать более 600 тысяч тонн.
Напомним, к уборке ранних зерновых аграрии приступили в начале июля