Крымские аграрии собрали почти треть урожая ранних зерновых культур, намолотив 500 тысяч тонн зерна. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым, - предаёт Керчь.ФМ.

«Хлеборобы Крыма намолотили первые полмиллиона тонн зерна, обмолотив 30,3% ранних зерновых культур», – говорится в сообщении.

По количеству собранного зерна лидирует Красногвардейский район, собравший 104 тысячи тонн зерна (35% площадей).

«Средняя урожайность – 30,2 центнера с гектара. В числе передовиков у нас – Симферопольский и Красногвардейский районы, у которых урожайность превышает 37 центнеров с гектара», – пояснил заместитель министра сельского хозяйства Ярослав Михайлов.

Уборочная кампания стартовала в 12 муниципальных образованиях Крыма 29 июня. Всего хозяйствам республики предстоит убрать более 543 тысяч гектаров ранних зерновых колосовых. Пшеницы ожидается собрать более 600 тысяч тонн.

Напомним, к уборке ранних зерновых аграрии приступили в начале июля