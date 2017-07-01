Антидиверсионный отряд крымской военно-морской базы поймал «подводного диверсанта» в севастопольской бухте в ходе учений. Как пишет РИА, об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев, - передает Керчь.ФМ.

«На пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории гавани неизвестного движущего объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов. В результате успешных действий условный нарушитель был задержан», — сказал он.

Военнослужащие отработали обнаружение и задержание подводных диверсантов, а также защиту гражданских судов в акватории бухты. На учениях использовались два быстроходных катера, заключил Трухачев.

Фото: ВМФ России