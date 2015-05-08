В Керчи, с 8 утра 12 июля до 20.00 13 июля в Орджоникидзевском районе будут хлорировать воду. Об этом сообщает пресс-служба водоканала, - передает Керчь.ФМ

Вода в сеть будет подаваться с большим содержанием хлора и пониженным давлением. Использовать воду для питьевых целей, хозяйственно-бытовых нужд категорически запрещается.

Водой модно пользоваться с 20.00 13 июля после 15-минутного пропуска через водопроводные краны и колонки до полного исчезновения запаха хлора.

Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

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