Пассажиропоток на Керченской паромной переправе в I полугодии 2017 года сократился на 5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, до 1,84 млн человек. Об этом ТАСС сообщили в ООО «Морская дирекция», - передает Керчь.ФМ

«Пассажиропоток через Керченскую переправу за I полугодие 2017 года составил 1 846 333 человек, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, за который услугами переправы воспользовались 1 937 529 пассажиров», - рассказали в дирекции.

По данным оператора, в I полугодии также сократился объем перевозок легковых автомобилей - на 7,8%, до 399,4 тыс. машин, но вырос объем перевозок грузового транспорта - на 4,8%, до 148,4 тыс. фур.

«Уменьшение объема пассажиропотока и перевозок легковых транспортных средств связано со снижением общего туристического потока в Крым, а рост объема грузовых транспортных средств говорит об увеличении интенсивности экономических связей Крымского полуострова с другими регионами России», - отметили в дирекции.

В дирекции отметили, что в настоящее время, несмотря на сезонный рост пассажиропотока, «очереди на Керченской паромной переправе отсутствуют». "Время ожидания с момента приобретения билета до погрузки на паром автомобильных транспортных средств не превышает двух часов», - рассказал представитель.

Напомним, 6 июля на переправе встретили двухмиллионного пассажира

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