Лайнер «Князь Владимир» может начать круизы из Сочи в Стамбул после завершения всех запланированных заходов в Крым уже этой осенью. Об этом в интервью Крыминформу сообщил генеральный директор оператора судна – ООО «Черноморские круизы» – Евгений Берков, - передает Керчь.ФМ

«Осенью мы попробуем возобновить сообщение между Сочи и Стамбулом. В данном случае многое зависит и от турецких коллег, поскольку в том виде, в котором сейчас идёт обсуждение – это вопрос паритетности. То есть российское судно будет ходить из Сочи в турецкие порты, а турецкое судно на тех же условиях будет заходить в российские порты», – сказал Берков.

Он отметил, что Стамбул изначально планировалось включить в круизный маршрут «Князя Владимира», но от этих планов пришлось отказаться.

«Стамбул был в планах круиза с самого зарождения этой идеи. Мы считали, что заход в Стамбул будет интересен туристам с точки зрения познавательной и экскурсионной программы. Но после этого произошёл ряд событий, которые не позволили нам уже сейчас планировать заходы в Турцию. Было краткосрочное охлаждение отношений между Россией и Турцией. Турецкие власти запретили заход в турецкие порты судов, идущих из портов Крыма, что исключило наше участие в этой международной программе», – сообщил Берков.

При этом он подчеркнул, что круизная программа «Князя Владимира» в Крым будет выполнена в полном объеме и завершится, как и запланировано, в октябре.

«Круизная программа на этот сезон свёрстана и утверждена. Мы её продаём и гарантируем её исполнение до октября», – заверил Берков.

Напомним, «Князь Владимир» отправился в четвёртый круиз в Крым с рекордным числом пассажиров