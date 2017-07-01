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5 Новости » Общество В категориях:

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В Крыму на два дня объявили высокую пожароопаность

В Крыму с 12 по 14 июля ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ Ведомство сообщает, что в пожароопасный период категорически запрещается: разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем;

курить, бросать горящие спички, окурки;

использовать пиротехнические изделия;

оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях. Напомним, в Керчи зафиксировали более 200 возгораний травы и мусора

Служба новостей Керчь.ФМ

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