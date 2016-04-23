Проектная документация трассы «Таврида» предусматривает все необходимые меры по экологической защите животного и растительного мира, водных биоресурсов и охране атмосферного воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Минтранспорта Крыма, - передает Керчь.ФМ

«В соответствии с требованиями нормативных документов разработан отдельный раздел по охране окружающей среды. При этом следует отметить, что территория проектирования объекта не входит в границы существующих особо охраняемых природных территорий».

Так, для снижения шумовой нагрузки от транспортного потока проектом запланирована установка акустических экранов высотой 3-4 метра, общей длиной около 57 тыс. погонных метров.

Кроме того, для защиты жилых помещений запланировано шумозащитное остекление оконных проемов с установкой активных и пассивных проветривателей более чем в 600 жилых зданиях.

На основании действующих требований, запрещающих сброс неочищенных сточных вод с поверхности автомобильной дороги в пределах населённых пунктов, водоохранных зон водоемов, зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения проектом предусмотрено строительство очистных сооружений. Общее количество локальных очистных сооружений составит порядка 100.

Также после завершения строительства будет выполнен комплекс рекультивационных мероприятий на затронутых земельных участках при строительстве автомобильной дороги.

Кроме того, в качестве компенсационных мер предусмотрены компенсационные выплаты за снос зеленых насаждений и компенсационные посадки зеленых насаждений взамен сносимых. Так, в рамках разработки проектной документации планируется компенсационное озеленение путем высадки более 300 000 деревьев и кустов.

«Министерство транспорта РК будет строго контролировать исполнение обязательств в части компенсационных мероприятий до момента полного завершения всех работ по проекту», - пишет ведомство.

Напомним, под Керчью продолжаются работы по строительству трассы «Таврида»

Фото: пресс-служба