В Керчи на сегодняшний день зафиксировано 219 загораний сухой растительности и бытового мусора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Керчи, - передает Керчь.ФМ
Ведомство пишет, что во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц.
Также пресс-служба отмечает, что практически все травяные палы происходят по вине человека.
При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.
Отдел надзорной деятельности по г. Керчь напоминает, что постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2015 № 1213 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации» были утверждены и внесены изменения в п. 218 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», согласно которому запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.
За невыполнение требований правил противопожарного режима предусматриваются следующая административная ответственность:
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности:
1. Нарушение требований пожарной безопасности - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
МЧС просит соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
-Не выжигайте траву и стерню на полях.
-Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек.
-Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
-Не оставляйте костер непотушенным после покидания стоянки.
-Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
-Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
-Не бросайте горящие спички и окурки.
В случае обнаружения пожара или задымления, следует незамедлительно проинформировать оперативного дежурного 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС России по Республике Крым по тел.: 101 или
2-01-25
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