В Керчи прошло совещание с руководителями муниципальных унитарных предприятий по вопросу задолженности в местный бюджет.

В соответствии с решением сессии Керченского городского совета 1 созыва, муниципальные унитарные предприятия обязаны перечислять в бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 50 процентов части чистой прибыли не позднее 1 июня 2017 г.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В нарушение решений городского совета, по состоянию на 11 июля, указанную часть прибыли не перечислили в бюджет муниципального образования два керченских МУПа.

Так, предприятие МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» задолжало сумму 2 110 657,00 руб. (два миллиона сто десять тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей) и МУП МОГОК РК «Керченский комбинат благоустройства» сумму 1 978 324,17 руб. (один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч триста двадцать четыре рубля 17 копеек).

«Работа по погашению долгов МУПами перед муниципальным бюджетом взята на контроль», - сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба