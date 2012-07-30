В редакцию сайта Керчь.ФМ обратился постоянный читатель с жалобой на водителей фур. Он рассказал, что они игнорируют дорожные знаки, нарушая ПДД, ездят улице Ворошилова и Куль-Обинскому шоссе. Также керчанин прислал фотографии.

«Там и так почти нет дороги, так еще и эти бессовестные едят по ней. Их за это нужно больше наказывать. Предлагаю ГИБДД больше дежурить на этой улице. Дороги не делают, налог платим. Или власти думают, что закидали пару ям здесь и все, делать больше ничего не нужно. Нужно прекратить их езду по этим улицам, а то вообще скоро из-за них без дорог останемся», - пожаловался водитель

В редакцию сайта Керчь.ФМ неоднократно обращались постоянные читатели с жалобами на водителей фур. Водители большегрузов игнорируют дорожные знаки и по вечерам, постоянно нарушая ПДД, ездят по Куль-Обинскому шоссе и улице Ворошилова.