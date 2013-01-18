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В Крыму планируют провести операцию «Ремень безопасности»

В Крыму сотрудники ГИБДД планируют провести профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Крыма, - передает Керчь.ФМ «Как показывает статистика, тяжесть последствий в ДТП снижается в разы у тех участников дорожного движения, которые используют ремни безопасности», - пишет ведомство. Госавтоинспекция напоминает, что согласно ст. 12.6 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности - влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей Фото: интернет

Служба новостей Керчь.ФМ

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