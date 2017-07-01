На дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Крым первого созыва по Войковскому одномандатному избирательному округу №9 г.Керчи зарегистрировались 6 кандидатов. Соответствующая информация размещена на сайте Избирательной комиссии РК, - передает Керчь.ФМ.

От партии «Единая Россия» выдвинута керчанка Ирина Черненко. В настоящее время Ирина Николаевна возглавляет профсоюзный комитет ППО ГУП РК «Крымские морские порты».

Также зарегистрированы кандидаты:

от ЛДПР житель пгт Ленино Вликий Николай Петрович, 29.01.85 г.р. руководитель подразделения ООО «Аквамастер-Сервис» г. Симферополь;

от коммунистической партии «Коммунисты России» керчанин Алексеев Валерий Викторович, 27.03.1963 г.р., старший электромеханик бригады сигнализации, централизации и блокировки №8 ФГУП "Крымская железная дорога" Обособленное подразделение "Джанкойская дистанция сигнализации, централизации и блокировки";

от КПРФ керчанин Желтенко Иван Николаевич, 13.02.1964 г.р., первый секретарь Керченского ГО КПРФ;

от РО ПП «Справедливая Россия» житель Симферополя Воропай Михаил Викторович, 31.10.1989 г.р., руководитель Фонда «Центр защиты прав граждан»;

Керчанин Ефремов Валерий Иванович, 18.02.1967 г.р., начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в г. Керчи, РК – самовыдвижение.

Напомним, предыдущие депутаты Войковскому одномандатному избирательному округу №9 г.Керчи представляли интересы керчан в Госсовете Крыма недолго - оба были назначены главой администрации Керчи и по различным причинам оставили свой пост.