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5 Новости » Общество В категориях:

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Керчанам предлагают выбрать, как назвать мост через Керченский пролив

На ежегодном прямом эфире Президент Российской Федерации предложил жителям самим выбрать название мосту через Керченский пролив. В связи с этим, администрации города предлагает принять участие во всеобщем голосовании за название моста. На сегодняшний день поступили предложения: − Керченский мост; − Крымский мост; − Мост имени Путина; − Владимирский мост; − Путь домой; «Если Вы согласны с каким-то из предложенных названий, поддержите его в опросе, который проводится на главной странице официального сайта Керченского городского совета (в меню справа). Если у Вас собственное предложение, присылайте его на адрес [email protected] Голосование будет проводиться до конца 2017 года». Можно также отправить письменное предложение по адресу: 298300 г. Керчь. ул. Кирова, 17, Общественный совет муниципального образования городской округ Керчь. Напомним, на Керченском мосту уложили первый асфальт

Служба новостей Керчь.ФМ

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