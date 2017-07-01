На ежегодном прямом эфире Президент Российской Федерации предложил жителям самим выбрать название мосту через Керченский пролив. В связи с этим, администрации города предлагает принять участие во всеобщем голосовании за название моста.
На сегодняшний день поступили предложения:
− Керченский мост;
− Крымский мост;
− Мост имени Путина;
− Владимирский мост;
− Путь домой;
«Если Вы согласны с каким-то из предложенных названий, поддержите его в опросе, который проводится на главной странице официального сайта Керченского городского совета (в меню справа). Если у Вас собственное предложение, присылайте его на адрес [email protected] Голосование будет проводиться до конца 2017 года».
Можно также отправить письменное предложение по адресу: 298300 г. Керчь. ул. Кирова, 17, Общественный совет муниципального образования городской округ Керчь.
Напомним, на Керченском мосту уложили первый асфальт