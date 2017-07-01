Запасов питьевой воды в водохранилищах Крыма хватит до конца текущего года. Как рассказал в эфире телеканала «Крым 24» председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль, по сравнению с прошлым годом запасы питьевой воды в республике увеличились более чем на 20%, - сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Все водохранилища, которые отвечают за питьевое водоснабжение Южного берега Крыма и Симферополя, наполнены почти на 100%. Это дает нам гарантию того, что до конца года мы полностью обеспечены водой», – сказал он.

По словам чиновника, запасы питьевой воды по сравнению с прошлым годом выросли на 23%.

«Сегодня после паводкового периода работниками водохозяйственного комплекса накоплено порядка 234 миллионов кубометров воды. В прошлом году на эту дату у нас было порядка 190 миллионов кубометров воды», – сказал Вайль.

Напомним, в Крыму модернизируют насосную станцию, которая питает Керчь и Ленинский район

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