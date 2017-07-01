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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи стартовал прием ходатайств о награждении в «Золотом грифоне»

В Керчи с 10 июля стартовал городской рейтинг достижений «Золотой грифон». Основанием для рассмотрения Керченским городским советом вопроса о награждении гражданина памятным знаком «Золотой грифон» является ходатайство на имя председателя Керченского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ С 10 июля по 10 августа 2017 года отдел организационного обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского городского совета (ул. Кирова, 17, каб.405) принимает ходатайства о награждении. Ходатайство о награждении вправе вносить: — депутаты Керченского городского совета Республики Крым; — должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь; — общественные организации; — руководители, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. По личным обращениям граждан награждение не производится. Необходимые документы, для регистрации заявок: — биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре; — описание достижений и заслуг в соответствующих сферах; — сведения об имеющихся наградах (с приложением копий наградных документов). Керченским городским советом учреждены следующие номинации: «За достижения в области культуры и искусства». «За достижения в области социальной сферы». «За достижения в области образования и науки». За достижения в области здравоохранения». «За достижения в области предпринимательства». «За достижения в области спорта». «За достижения в сфере промышленности». «За достижения в сфере транспорта, связи и дорожного хозяйства». «За достижения в сфере строительства». «За достижения в сфере туризма». «За достижения в жилищно – коммунальной сфере». «За достижения в области правопорядка». «За достижения в области рыбного хозяйства». «За достижения в информационной деятельности». «За достижения в области предупреждения и ликвидации ЧС». «Лучший трудовой коллектив» (2 номинации). «Лучший в профессии» (3 номинации). Напомним, кому в прошлом году вручили "Золотые грифоны"

Служба новостей Керчь.ФМ

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