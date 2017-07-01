В Керчи с 10 июля стартовал городской рейтинг достижений «Золотой грифон». Основанием для рассмотрения Керченским городским советом вопроса о награждении гражданина памятным знаком «Золотой грифон» является ходатайство на имя председателя Керченского городского совета.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
С 10 июля по 10 августа 2017 года отдел организационного обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского городского совета (ул. Кирова, 17, каб.405) принимает ходатайства о награждении.
Ходатайство о награждении вправе вносить:
— депутаты Керченского городского совета Республики Крым;
— должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь;
— общественные организации;
— руководители, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.
По личным обращениям граждан награждение не производится.
Необходимые документы, для регистрации заявок:
— биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре;
— описание достижений и заслуг в соответствующих сферах;
— сведения об имеющихся наградах (с приложением копий наградных документов).
Керченским городским советом учреждены следующие номинации:
«За достижения в области культуры и искусства».
«За достижения в области социальной сферы».
«За достижения в области образования и науки».
За достижения в области здравоохранения».
«За достижения в области предпринимательства».
«За достижения в области спорта».
«За достижения в сфере промышленности».
«За достижения в сфере транспорта, связи и дорожного хозяйства».
«За достижения в сфере строительства».
«За достижения в сфере туризма».
«За достижения в жилищно – коммунальной сфере».
«За достижения в области правопорядка».
«За достижения в области рыбного хозяйства».
«За достижения в информационной деятельности».
«За достижения в области предупреждения и ликвидации ЧС».
«Лучший трудовой коллектив» (2 номинации).
«Лучший в профессии» (3 номинации).
Напомним, кому в прошлом году вручили "Золотые грифоны"