В Керчи приостановили плановый ремонт дороги по улицам Еременко, Мирошника, 12 Апреля, К. Маркса, Шлагбаумская площадь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Как пишет ведомство, по жалобе одного из участников аукциона, Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (УФАС) приостановило процесс проведения торгов до рассмотрения по существу.

«После официальной публикации решения УФАС управление единого заказчика продолжит работы по проведению торгов и, соответственно, ремонт вышеуказанных улиц будет выполнен», - отмечает пресс-служба.

Также Администрация сообщает, что работы по улице Орджоникидзе будут выполняться после проведения определенных процедур. Ведомство отмечает, что Республика приняла решение о выделении дополнительных 50 млн. руб. на ремонтные работы улицы Орджоникидзе.

"После доведения лимитов бюджетных обязательств до главного распределителя бюджетных средств и подписания соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из бюджета Республики Крым, бюджету муниципалитета на реализацию вышеуказанных мероприятий будет внесено изменение в план-график закупок Администрации. Затем проведен аукцион по определению подрядчика на выполнение данного вида работ, после чего будет заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ», - сообщает пресс-служба.

Напомним, в Керчи на ремонт дорог до сентября потратят почти 64 млн рублей (план ремонта). В Керчи ямы на Шлагбаумской засыпают мусором и утрамбовывают ногами. ремонт дороги по ул. Орджоникидзе возможен только после замены водовода.