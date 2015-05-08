В Крыму 12 июля состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства пожарных на звание «Лучший по профессии» в рамках Года гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

В Главном управлении МЧС России по Республике Крым собрались 24 сотрудника, представляющие 7 пожарно-спасательных отрядов полуострова и специализированный отряд, которые поборолись за звания «Лучшего начальника караула» и «Лучшего пожарного».

«Специалистам пришлось проявить все свои умение, мастерство и профессионализм, которые им присущи в жизни и на службе», - написали в ведомстве.

На первом этапе, участникам предстояло сдать тестирование на знание основных положений деятельности МЧС России и нормативно-правовой базы. С этим заданием все справились на отлично, продемонстрировав хорошую теоретическую подготовку.

Далее спасатели соревновались между собой в упражнениях по пожарно-прикладному спорту, которые включают в себя: подъем по штурмовой лестнице, вязание «пожарного узла», а также прохождение 100 метровой полосы с препятствиями.

Обязательным также является этап спортивной подготовки, во время которого огнеборцы демонстрируют свою физическую подготовку: подтягивание на перекладине и бег на дистанцию 1 км. В очередной раз огнеборцы доказали, что любой крымский спасатель не только отважен и силен духом, но и еще и крепок телом.

В результате, «Лучшим пожарным» стал пожарный 18 ПСЧ 3ПСО г. Керчь – Денис Гапонов. Победителем в номинации «Лучший начальник караула» первое место занял начальник караула 4 ПСЧ 1 ПСО г. Симферополь – Андрей Мальчиков.