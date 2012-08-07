Пресс-служба МВД Керчи отреагировала на новость «Часть улицы Ленина сделали проезжей частью», - передает Керчь.ФМ. Так, Госавтоинспекция Керчи разъясняет, что парковка транспортных средств вблизи административного здания правоохранительных органов не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

«В зоне расположения административного здания отсутствуют дорожные знаки 5.33 «Пешеходная зона» и 5.34 «Конец пешеходной зоны». На пересечении улицы Советская с переулком Советский, в направлении улицы Ленина установлен дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». Действие знака не распространяется на транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне», - пишет пресс-служба.

Напомним, что в Керчи перед Ленина,8, установили знак «Конец пешеходной зоны». Люди жалуются на парковку машин.

Фото: пресс-служба