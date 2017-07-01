В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на две огромные ямы на перекрестке улиц Годыны и Вокзальное шоссе. Ямы образовались уже пару месяцев назад и с каждым днем становятся все глубже. Водителям легковушек приходится выезжать на встречную полосу движения, чтобы не повредить машину, а водителям грузовиков остается аккуратно ее проезжать. Отметим, что в ловушку часто попадают не местные водители.

Напомним, в Керчи из-за жалобы приостановили ремонт дороги по нескольким улицам города