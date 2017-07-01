Строительство дома для заливчан перешло свой экватор и строителям уже есть, что показать – все квартиры уже имеют готовые границы, во многих уже выполнена чистовая стяжка пола. Руководство «Залива» и фирма-подрядчик отчитались перед инициативной группой о ходе строительства, - передает Керчь.ФМ.

«Торцевые части дома будут с витражными балконами, выполненными из прочного специального стекла. Практически все квартиры так или иначе имеют вид на море. Планировка квартир такова, чтобы обеспечить комфорт для жильцов», - сказал прораб Раиль Гисматуллин.

Журналистам и всем присутствующим продемонстрировали различные варианты планировки квартир в 3 подъездах. Везде, в отличие от местных хрущевок, просторный коридор, большая кухня. Журналистам продемонстрировали демонстративную комнату с натяжным потолком белого цвета, светлым, под светлое дерево, линолеумом и светлыми обоями.

«После сдачи дома и распределения квартир люди будут въезжать в новостройку с натяжными потолками, линолеумом на полу и на стенах обои. Хотел бы обратить внимание, что дом утеплен, также здесь заранее предусмотрены все сейсмические требования», - добавил прораб.

Как рассказали заливчане, еще не известно кому достанется квартира в новом доме – пока еще идет прием заявлений и документов от работников завода. В одном уверяет застройщик – все квартиры до единой будут заводские.

«Никакой коммерции или продажи на сторону. Все квартиры построены для заливчан», - добавил Гисматуллин.