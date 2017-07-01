В настоящее время в Российской Федерации готовится к принятию законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Керчи, - передает Керчь.ФМ

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.

«Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, или проще говоря «подкидыши», в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей», -пишут в пресс-службе.

Для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.

На данный момент законопроект одобрен Госдумой РФ во втором чтении. законопроекта и нюансах его реализации ПФР будет сообщать дополнительно.