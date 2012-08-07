Некоторым керчанам на мобильные телефоны стали приходить СМС с информацией о закрытии офиса Крайинвестбанка в Керчи. Многие из них опасаются, что мошенники собирают о них информацию., - передает Керчь.ФМ.

«Уважаемый клиент! Уведомляем Вас о закрытии 11.09.2017 г. офиса "ДО №2002" в г.Керчь. Банк продолжит выполнять все взятые на себя обязательства в полном объеме. Для обслуживания обратитесь в любое действующее подразделение Банка. Подробнее на сайте Банка www.kibank.ru или 8(800)200-80-65», - говорится в сообщении.

Редакция обратилась в службу Крайинвестбанка, где данную информация подтвердили.

«Да, действительно, Крайинвестбанк закрывает офис в Керчи, о чем мы своим клиентам сообщили по номерам телефонов, оставленных ими как контактные», - сказал специалист банка.

Напомним, в Керчи офис Крайинвеста открыли в мае 2014 года.