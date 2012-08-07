В редакцию Керчь.ФМ обратились жители улицы Котовского. В этом районе уже три года нет воды, газа и канализации. Ранее жителей обеспечивал водой Кирпичный завод, но после того, как его закрыли, люди остались без ничего.

Теперь два раза в неделю, в среду и в субботу, с 4 до 7 вечера керчане собираются в очередь в своих дворах, чтобы набрать воду, которую привозит водоканал бесплатно. Как говорят люди, они готовы платить, лишь бы воду давали постоянно, ведь на три восьмиквартирных дома машина водоканала привозит примерно 2,5 куба воды. При этом, когда машина приедет – никто не знает. Поэтому с 4 вечера приходится занимать очередь и ждать, иначе можно остаться без воды вовсе.

Некоторым керчанам приходится отпрашиваться с работы, чтобы приехать набрать воду, ведь без нее даже нечем будет смыть туалет.

Так, например, в трех домах по улице Котовского, 5,7,9 живет 24 семьи. У многих – дети. Также, в домах живет много пожилых людей, а некоторые и вовсе лежачие, которые самостоятельно не могут набрать воду и поднять баклажки на второй этаж.

«Лишний раз ни покупаться, ни постирать, ни поубирать. У нас есть бойлеры, стиральные машинки, но оно все стоит, мы не можем этим пользоваться. Очередь занимаем и стоим согласно живой очереди. Больше всего набрал тот, кто первый пришел» «Вот они (в водоканале, - прим.ред)говорят: «скажите спасибо, что бесплатно воду даем». Да вы дайте нам платную, чтобы мы пользовались» «У меня маленький ребенок. Когда она совсем маленькая была, мне приходилось либо без воды, либо с ней на руках таскать баклажки. В подъезде живет девушка с грудным ребенком, она его посадит на грудь, и с ним носит воду второй этаж» «Также в доме женщина лежит 80 лет, и она лежачая и вот как она должна жить одна. Я приношу ей воду, а мне тоже уже восьмой десяток» «У меня тоже муж парализован, я ношу воду сама и при этом сама инвалид».

В этом дворе стоит 5-кубовая бочка, которую, по словам керчан, работник водоканала в лучшем случае наполняет половину. Такая же бочка стоит во дворе домов по улице Котовского, 23 и 21.

А вот у домов 15,17,19 по улице Котовского нет бочки. Люди приходят на центральную площадку, куда машина водоканала привозит воду и здесь они сразу набирают баклажки и несут по домам. Здесь также собираются в очередь и ждут по несколько часов воду около 9 семей.

«Не хватает в летнее время, тяжело, зимой еще куда ни шло, а летом прям тяжело – сейчас и помыться надо и дитя выкупать, а воды нет. Огороды забросили полностью, бедные цветы уже завяли. До 7 вечера обязательно ждем», - рассказала женщина.

Как рассказали жители, они еще в 2016 году написали в Совет Министров Крыма, откуда письмо перенаправили в керченский горсовет. Там, по словам керчан, им ответили, что «ваш вопрос проведения воды рассматривается, в течение 2017 года вода будет подключена».