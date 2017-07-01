В Керчи по улице Гагарина в ближайшее время панируют установить детскую площадку. Сегодня, 12 июля, на место выехали глава муниципального образования Николай Гусаков, депутат Дмитрий Андропуло и специалист УЖКХ, чтобы определить место под установку детской площадки.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Оценен перечень необходимых работ по созданию основания для площадки, включающий вырубку дикорастущего кустарника, покос травы и др.»,- пишет ведомство.

Затем будет решаться вопрос безопасного движения пешеходов и пребывания детей. После будет рассматриваться целесообразность обустройства неподалеку и спортивной площадки.

Напомним, керчане жалуются на ужасное состояние детской площадки в их дворе

Фото: пресс-служба