Прокуратура Керчи проверила исполнение законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения беспрепятственного доступа к информации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлено, что сайты трех керченских учреждений здравоохранения – городских больниц №№ 2 и 3, детской городской больницы – не имели версии для слабовидящих, что ограничивало доступ для инвалидов по зрению к содержащейся на них информации.

Ввиду необеспечения условий доступности официальных сайтов больниц прокурор города внес в адрес главных врачей представления.

По результатам их рассмотрения сайты больниц приспособлены к потребностям слабовидящих пациентов, которые получили полноценный доступ к необходимой для них информации о деятельности учреждений здравоохранения