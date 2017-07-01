Жители Луганской и Донецкой областей Украины прировняли ко всем иностранным гражданам. Теперь жители самопровозглашенных республик могут находиться на территории Российской Федерации 90 суток в течение каждого периода в 180 суток. Эту информацию подтвердили в отделе по работе с иностранными гражданами Управления по вопросам миграции МВД Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

В управлении по вопросам миграции РК в г. Керчи информация, которая каким-либо образом давала преимущества для жителей ЛНР и ДНР отсутствует.

Теперь в соответствии о ст. 5 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 17.04.2017) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" срок временного пребывания в Российской Федерации граждан Украины, а также ЛНР и ДНР, не может превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. При этом непрерывный срок временного пребывания в Российской Федерации указанного иностранного гражданина не может превышать девяносто суток.

В общем порядке исключения действуют для высококвалифицированных специалистов и членов их семей. Таким гражданам разрешено проживание на период действия разрешения на работу.

Ознакомиться с порядком пребывания иностранцев можно здесь.

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