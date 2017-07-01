Вчера, 14 июля, днем в службу спасения поступило сообщение с просьбой спасти дельфина, который находился в акватории канала вблизи Городского Пляжа Керчи. Спасателей вызвали работники Научно-экологического общественного объединения «Безмятежное море».

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

К месту происшествия выдвинулись сотрудники водолазно – спасательного отделения Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым в количестве 5 человек личного состава.

По прибытию, стало известно, что членам объединения поступило сообщение о дельфине, продолжительное время находящемся в канале у городского пляжа Керчи. На месте они обнаружили очень слабую, больную белобочку, зависающую на поверхности воды уже на протяжении многих часов

По словам активистов, обзвонив все возможные инстанции в надежде получить разрешение на изъятие дельфина с целью адекватного лечения и дальнейшего выпуска, никакой помощи не поступило, кроме как от Крымского подразделения МЧС России.

Крымские спасатели вместе со специалистами экологического объединения выдвинулись к месту нахождения млекопитающего. Дельфина подняли на борт специализированного плавсредства, после чего его транспортировали в безопасную среду обитания.

На данный момент за состоянием дельфина продолжают наблюдать специалисты Научно-экологического общественного объединения «Безмятежное море», однако животное нуждается в высококвалифицированной помощи ветеринаров и в дальнейшем лечении.

Напомним, в Керченском проливе пограничники спасли дельфина. В Крыму предложили на 10 лет лишать свободы за убийство дельфинов. Недавно в Аршинцево к пляжу прибило мертвого дельфина

Фото: пресс-служба