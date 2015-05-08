За 6 месяцев 2017 года в бюджеты всех уровней от налогоплательщиков поступило 2 168,2 млн. руб. В том числе, налогоплательщики Керчи перечислили в бюджет 1 635,4 млн. руб, а налогоплательщики Ленинского района – 532,8 млн. руб.

Об этом сообщает пресс-служба налоговой Керчи, - передает Керчь.ФМ

Наибольшую долю в налоговых поступлениях в бюджет составили такие источники доходов, как налог на доходы физических лиц – 907,2 млн. руб. (или 42%), налог на добавленную стоимость – 440,6 млн. руб. (или 20%), налог на прибыль – 354,8 млн. руб. (или 16%), акцизы – 189,1 млн. руб. (или 9%), налог на имущество организаций – 126,2 млн.руб. (или 6%), налоги, взимаемые в связи с применением специальных режимов налогообложения (упрощенная система, ЕНВД, ЕСХН, патентная система) – 122,6 млн. руб. (или 6%).

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, темп роста составляет 153,5%. Поступления в бюджет увеличились на 755,3 млн. руб.

В том числе в бюджеты муниципальных образований, находящихся на территории обслуживания инспекции, поступило 384,2 млн.руб., что на 21% или на 67,8 млн. руб. больше фактических поступлений за 1 полугодие прошлого года. Преимущественно рост доходов обеспечен за счет НДФЛ (на 58,8 млн.руб. или на 22%), ЕНВД (на 5,6 млн.руб. или на 28%) и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (на 4,0 млн.руб. или на 40%).

Фото: пресс-служба